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Видео - Гиперзвуковой полет: опубликованы кадры испытания ракеты "Циркон"

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Минобороны России
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201007/31952382/video-giperzvukovoy-polet-opublikovany-kadry-ispytaniya-rakety-Tsirkon.html

Пуск состоялся с борта военного корабля в Белом море, успешно уничтожена морская цель на удалении 450 километров.

Министерство обороны России обнародовало видеокадры испытаний новейшей российской гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Пуск гиперзвуковой ракеты.
Министерство обороны РФ
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Пуск состоялся с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море. Как сообщило оборонное ведомство, ракета успешно уничтожила морскую цель в Баренцевом море, которая находилась на удалении 450 километров от места запуска.

Менее 5 минут понадобилось "Циркону", чтобы преодолеть это расстояние, пиковая скорость составила 8 Махов - это более 9,5 тысячи километров в час.

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Комплекс планируется принять на вооружение в конце 2020 - начале 2021 года, сейчас завершаются испытания. На первом этапе ракетами оснастят подводные лодки и надводные корабли ВМФ России.

"Циркон" благодаря своим уникальным характеристикам на данный момент считается самым передовым вооружением в мире. Скоростные возможности делают его неуязвимым для всех ныне существующих в мире систем ПВО.

Предполагается, что гиперзвуковая ракета будет иметь максимальную скорость 9 Махов (в девять раз выше скорости звука, то есть 10,7 тысячи километров в час) и дальность полета более тысячи километров. Испытания комплекса - в нашем видео. 

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