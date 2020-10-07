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Молдова и ЕАЭС: каковы перспективные сферы сотрудничества между сторонами

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Тема:
Молдова и ЕАЭС (118)
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Sputnik Молдова
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Самыми многообещающими направлениями взаимодействия Молдовы и ЕЭАС в Евразийской экономической комиссии считают сферу услуг, развитие наукоемкого производства, в первую очередь - фармацевтики.

Помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина, отвечая на вопрос Sputnik Молдова, рассказала чем республике выгоден статус государства-наблюдателя в ЕАЭС.

Первый с начала пандемии саммит ЕАЭС прошел в Минске.
Sputnik
Молдова открыта для сотрудничества с ЕАЭС в полной мере

Евразийский экономический союз - действующее с 1 января 2015 года международное интеграционное экономическое объединение, членами которого сейчас являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.

Страны-участницы имеют суммарную территорию в 20 260 435 км² (первое место среди межгосударственных структур) и население в 184 000 880 человек (восьмое место в мире).

Молдова с 2018 года получила статус наблюдателя.

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Тема:
Молдова и ЕАЭС (118)

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