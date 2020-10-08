Потрясающий видеофакт: как выглядит "танец" водяного смерча

На кадрах видно, как воронка плавно перемещается в воздухе и медленно вращается. После этого воздушно-водяной вихрь растворяется в атмосфере — впрочем, смотрите видео сами.

Водяной смерч — это воронкообразный воздушно-водяной вихрь, похожий по своей природе на обыкновенный смерч, который образуется над поверхностью крупных водоемов, соединяясь с кучевыми облаками. Однако водяной смерч обычно исчезает примерно через полчаса, а его диаметр и скорость передвижения и вращения намного медленнее.

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