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Потрясающий видеофакт: как выглядит "танец" водяного смерча

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YouTube / Beach Gold Assay / Waterspout in Norfolk VA 9/9/18
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201008/21766576/v-usa-ochevidets-snial-na-video-tanets-vodianogo-smercha.html

На кадрах видно, как воронка плавно перемещается в воздухе и медленно вращается. После этого воздушно-водяной вихрь растворяется в атмосфере — впрочем, смотрите видео сами.

Водяной смерч — это воронкообразный воздушно-водяной вихрь, похожий по своей природе на обыкновенный смерч, который образуется над поверхностью крупных водоемов, соединяясь с кучевыми облаками. Однако водяной смерч обычно исчезает примерно через полчаса, а его диаметр и скорость передвижения и вращения намного медленнее.

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Теги:
танец, водяной смерч, видео


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