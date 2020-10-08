Что ждет газопровод: Польша оштрафовала "Газпром" из-за "Севпотока - 2"

На рекордную сумму 7,6 миллиарда долларов оштрафовал "Газпром" польский антимонопольный регулятор UOKiK. Решение связано со строительством газопровода "Северный поток - 2".
Под удар попали и европейские партнеры проекта: французская Engie, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и голландско-британская Shell.
Им также надлежит выплатить немалый штраф, сумма в общем достигает 61 миллиона долларов. Кроме того, компании обязаны в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании проекта.
UOKiK объяснила свое решение тем, что якобы имеет место нарушение антимонопольного законодательства Польши: партнеры не согласовали с Варшавой создание совместного предприятия для реализации проекта. В "Газпроме" эти обвинения отвергли.
Подробнее о том, как на происходящее отреагировала Москва - в нашем видео.
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