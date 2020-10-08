Что ждет газопровод: Польша оштрафовала "Газпром" из-за "Севпотока - 2"

Разорвать договоры по "Северному потоку-2" потребовала Польша от партнеров "Газпрома". Кроме того, российской компании предъявили штраф на миллиарды долларов.

На рекордную сумму 7,6 миллиарда долларов оштрафовал "Газпром" польский антимонопольный регулятор UOKiK. Решение связано со строительством газопровода "Северный поток - 2".

Под удар попали и европейские партнеры проекта: французская Engie, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и голландско-британская Shell.

Им также надлежит выплатить немалый штраф, сумма в общем достигает 61 миллиона долларов. Кроме того, компании обязаны в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании проекта.

UOKiK объяснила свое решение тем, что якобы имеет место нарушение антимонопольного законодательства Польши: партнеры не согласовали с Варшавой создание совместного предприятия для реализации проекта. В "Газпроме" эти обвинения отвергли.

Подробнее о том, как на происходящее отреагировала Москва - в нашем видео.

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