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Видео - Один день из жизни патрульного полицейского

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© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201008/31969629/odin-den-iz-zhizni-patrulnogo-politseyskogo.html

Выходные для них - только цифры в календаре. Патрульные полицейские начинают свой рабочий день в кругу семьи, но никто не знает, что случится в обычные трудовые будни.

На их долю выпала серьезная и сложная миссия - иная, чем у других профессий. Вне службы полицейские, как и все мы, стараются больше времени проводить в кругу близких. Но служба  - на первом месте. 

О том, как свой рабочий день проводит полицейский, рассказывает Sputnik Молдова.

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© Photo : Ministerul Afacerilor Interne
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Вадим Синегур - сотрудник отдела по обеспечению общественного порядка Национальной инспекции общественной безопасности. В полиции -  с 2018 года. Вместе с женой воспитывает семилетнюю дочь. За два года службы Вадим уже несколько раз стоял в оцеплении, обеспечивая общественный порядок во время многочисленных акций протеста в Кишиневе.

Супруга полицейского рассказала, что каждый раз провожая мужа на дежурство, волнуется - особенно если день выдается "жарким", когда необходимо нести службу во время митингов. 

В обычные рабочие дни Вадим Синегур, наряду с другими коллегами, следит за соблюдением общественного порядка в парке La Izvor столичного сектора Буюканы. Проще и продуктивней при этом использовать старый добрый велосипед. 

Полицейский на велосипеде в парке - картина мирная и спокойная. Но, как говорит сам Вадим, каждый рабочий день - это вызов, потому что неизвестно, чем он может закончиться.

О том, как в день без протестов проводит дежурство молдавский полицейский -  в нашем видео.

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