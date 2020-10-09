Видео - Ракетный удар по Собору в городе Шуши. Что стало со святыней?

Храм Святого Христа Всеспасителя в Нагорном Карабахе дважды подвергся атаке с воздуха. Пострадали люди, в том числе российские журналисты, снимавшие последствия первого авиаудара.

Он был произведен в четверг, 8 октября. На место происшествия выехали журналисты, чтобы заснять последствия обстрела. Но тут же и сами попали под новый налет.

В результате ракетного удара пострадали мирные жители, в том числе трое представителей прессы. Тяжелое ранение получил российский журналист Юрий Котенок, его доставили в медицинский центр Еревана.

Армянская сторона назвала произошедшее актом вандализма, и напомнила, что "нанесение ударов по религиозным объектам и памятникам культурного наследия прописано в международном праве как военное преступление, для которого не установлен срок давности".

Минобороны Азербайджана в свою очередь заявило, что азербайджанские вооруженные силы не берут на прицел исторические, культурные и религиозные сооружения, а повреждение церкви не имеет ничего общего с боевыми действиями армии.

Храмовый комплекс Святого Христа Всеспасителя (Сурб Аменапркич Казанчецоц), состоящий из церкви и колокольни был построен в 1858—1887 годах.

Последствия разрушения святыни смотрите в нашем видео.

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