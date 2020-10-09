В ОДКБ назвали условия, при которых организация может вмешаться в конфликт в Карабахе.

Устав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) предусматривает вмешательство в конфликт при реальной угрозе целостности страны, заявил генсек организации Станислав Зась.

"Такие случаи четко прописаны у нас в нормативных документах. Есть два пороговых рубежа", – заявил он.

Первый случай предусматривает реальные угрозы для безопасности, стабильности, суверенитета и территориальной целостности любого из государств-членов ОДКБ. Тогда страна вправе обратиться в организацию, после чего оказывается необходимая помощь или поддержка.

Второй случай – это агрессия, военное нападение. Тогда такое действие "рассматривается как агрессия против всех наших государств, и в этом случае также по запросу нашей страны объекту агрессии незамедлительно оказывается всяческая помощь, в том числе военная".

Генсек ОДКБ уверен, что Азербайджан не нанесет удар по Армении, так как Баку подчеркивал отсутствие территориальных претензий к Армении, а также, что "там достаточно здравомыслия и ответственности перед своим народом".

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