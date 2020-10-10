Видео: У США не получается создать вакцину от COVID-19 – виновата Россия

А еще чиновник опасается, что как только американская вакцина появится – ее тут же попытаются украсть. Правда, в пылу не подтвержденных фактами обвинений Эванина не уточнил, что Россия уже выпустила первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V", которая уже применяется для вакцинации населения и доказала свою эффективность и безопасность.

А еще руководитель Национального центра контрразведки и безопасности США не стал упоминать о том, на каком этапе сейчас находятся американские разработки и что по факту у США пока нечего "воровать".

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