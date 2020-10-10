17:00 10 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.92
  • USD16.94
  • RUB0.22
  • RON4.09
  • UAH0.60
Поиск
Видео

Видео: У США не получается создать вакцину от COVID-19 – виновата Россия

Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2061)
50 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly / АФК "Система"/ завод "Биннофарм"
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/0a/31985204.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201010/31985244/usa-ne-poluchaetsya-vaktsinu-ot-covid19-vinovata-russia-video.html

Помешать созданию американской вакцины от коронавируса пытаются Россия, Китай и Иран. Так считает глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина. Смотрите видео.

Николай Малышев.
© Sputnik
Малышев: можно ли повторно заразиться коронавирусом
А еще чиновник опасается, что как только американская вакцина появится – ее тут же попытаются украсть. Правда, в пылу не подтвержденных фактами обвинений Эванина не уточнил, что Россия уже выпустила первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V", которая уже применяется для вакцинации населения и доказала свою эффективность и безопасность.

А еще руководитель Национального центра контрразведки и безопасности США не стал упоминать о том, на каком этапе сейчас находятся американские разработки и что по факту у США пока нечего "воровать".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2061)

По теме

Заболевший коронавирусом Дональд Трамп вернулся в Белый дом
Врач рассказал, как обезопасить себя от коронавируса в общественном транспорте
Врач развеял популярные мифы о коронавирусе


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Один день из жизни патрульного полицейского в Молдове.
Фото - Хроника одного дня молдавского патрульного полицейского
В ОДКБ назвали условия, при которых организация может вмешаться в конфликт в Карабахе.
В ОДКБ назвали условия, при которых организация может вмешаться в конфликт в Карабахе
ДРАМА РУМЫНСКИХ ЦЫГАН
Бедняки и изгои: как живут в румынской глубинке цыгане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться