"Дорога через войну": в России запустили "Поезд Победы"

Из Петербурга в Москву отправился "Поезд Победы". Семь из 12 его вагонов заняты экспозицией о Великой Отечественной войне. Смотрите видео.

Автор проекта рассказал, что главная задача поезда — создать атмосферу, в которой любой сможет "четко и ясно понять, что такое война".

"Поезд - это такая большая машина времени. Это - поезд-музей. Это некая аллегория жизни от 1941 года к 1945-му, к возвращению домой. Мы показываем и довоенный период, такой радостный и полный надежд, и дальше тревожный, когда едут все на фронт", - рассказал глава мастерской "Невский баталист" Дмитрий Поштаренко.

С 25 октября состав будет курсировать по разным городам России.

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