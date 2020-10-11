Выжить в пандемию: как бизнесмены разных стран спасали свое дело

Многие предприниматели выбрали второй вариант, начав искать выход из положения. В Казахстане, например, организовали кинотеатры под открытым небом, а актеры устраивали творческие встречи со зрителями в "летниках" - кафе на улицах.
В Японии владельцы транспортной компании выстроили лабиринты из автобусов, которым некуда было ехать.
Но главное - все бизнесмены строго соблюдали противоэпидемические меры. О том, как предприниматели ближнего и дальнего зарубежья перехитрили вирус, - смотрите в нашем видео.
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