Выжить в пандемию: как бизнесмены разных стран спасали свое дело

Бизнесменам во всем мире в этом году пришлось проявлять креатив. Прежние схемы работы из-за пандемии реализовать было невозможно. Выходов было немного - либо закрывать дело либо включать смекалку и пытаться спасти бизнес.

Многие предприниматели выбрали второй вариант, начав искать выход из положения. В Казахстане, например, организовали кинотеатры под открытым небом, а актеры устраивали творческие встречи со зрителями в "летниках" - кафе на улицах.

В Японии владельцы транспортной компании выстроили лабиринты из автобусов, которым некуда было ехать.

Но главное - все бизнесмены строго соблюдали противоэпидемические меры. О том, как предприниматели ближнего и дальнего зарубежья перехитрили вирус, - смотрите в нашем видео.

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