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Видео: военные КНДР показали на параде новую баллистическую ракету

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201011/31993016/voennye-kndr-pokazali-novuyu-ballisticheskuyu-raketu-video.html

Смотрите на видео, как выглядит новая баллистическая ракета КНДР - ее показали в ходе прошедшего парада.

Праздничный парад проходил в Пхеньяне на площади Ким Ир Сена 10 октября с полуночи.

В ходе мероприятия продемонстрировали новейшие стратегические вооружения, включая новую МБР, комплексы РСЗО и ракету для подводных лодок. Под ночным небом Пхеньяна промаршировали войсковые части, выступил военный оркестр.

Ким Чен Ын лично следил за парадом с трибуны Народного дворца учебы, а также произнес речь, в которой заявил, что КНДР не собирается атаковать первой, но будет защищать себя от врагов.

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Видео: военные КНДР показали на параде новую баллистическую ракету
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