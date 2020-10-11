Видео: военные КНДР показали на параде новую баллистическую ракету

Смотрите на видео, как выглядит новая баллистическая ракета КНДР - ее показали в ходе прошедшего парада.

Праздничный парад проходил в Пхеньяне на площади Ким Ир Сена 10 октября с полуночи.

В ходе мероприятия продемонстрировали новейшие стратегические вооружения, включая новую МБР, комплексы РСЗО и ракету для подводных лодок. Под ночным небом Пхеньяна промаршировали войсковые части, выступил военный оркестр.

Ким Чен Ын лично следил за парадом с трибуны Народного дворца учебы, а также произнес речь, в которой заявил, что КНДР не собирается атаковать первой, но будет защищать себя от врагов.

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