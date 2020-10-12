Программа "Экспертиза": молдавские ромы - обычаи, образ жизни, социализация

Насколько хорошо понимают и ценят в Молдове цыганскую культуру?
Как сами ромы сохраняют и развивают свою культуру и обычаи, каким образом интеграция этого этноса в молдавское общество может повлиять на их образ жизни, обычаи и фольклор, с какими трудностями сталкивается община сегодня?
Об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске программы "Экспертиза" побеседует журналист Андрей Петрик с бароном всех молдавских цыган, Артуром Черарем, и с генеральным секретарем коалиции "Голос Ромов" Марином Алла.
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