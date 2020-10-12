Видео - Фитнес-леди: ни дня без спорта, и так - семь десятков лет

Бегать марафоны можно и в 73 года. Эта волевая женщина на собственном примере доказывает, что пенсия спорту не помеха.

Надежда Медведева из Челябинска - пример не только воли к победе (прежде всего - над самой собою), но и хорошей спортивной закалки.

Всю жизнь она посвятила спорту, а в 1994 году пополнила вою копилку наград двумя медалями, завоеванными в Афинах в забеге на 5 и 10 километров.

Сейчас Надежда Медведева старается приобщить к спорту пожилых людей, утверждая, что возраст не помеха активному образу жизни. Как хозяйка фитнес-клуба, она поощряет работу групп для людей 60+.

"Спорт дает колоссальную энергию", - утверждает Надежда Медведева. И говорит это так убедительно, что не поверить невозможно.

О том, как дать фору молодым, если тебе за 70 - в нашем видео.

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