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Видео - Карабах: огонь прекращен, можно обезвредить боеприпасы на полях недавних боев

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© Sputnik / Aram Nersesyan / David Galstyan
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/0c/32006324.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201012/32006347/karabah-peremirie-razminirovanie-video.html

Особую опасность несут для мирных жителей неразорвавшиеся кассетные заряды, поэтому первоочередной характер приобретает миссия по их нейтрализации.

После завершения горячей фазы конфликта в Нагорном Карабахе прибавилось работы тем военным специалистам, основная задача которых - обезвредить все, чем нашпигована земля и таит в себе смертельный риск.

Трехсторонние переговоры Министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России.
Пресс-служба МИД РФ
Урегулирование конфликта в Карабахе: детали из закулисья московских переговоров

Около 70% кассетных снарядов срабатывают при контакте с целью, но примерно 30% подобны бомбе замедленного действия. Местные жители могут в любой момент на них подорваться - и сейчас, и много позже.  

Специалисты ищут такие боеприпасы, наиболее опасные уничтожают прямо на месте. 

Кассетные или кластерные боеприпасы состоят из более мелких взрывчатых устройств, так что могут "покрыть" одним выстрелом значительную территорию. Этот вид оружия запрещен специальной международной конвенцией, однако ни одна из сторон карабахского конфликта до сих пор не ратифицировала этот документ.

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