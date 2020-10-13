19:27 13 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.04
  • USD16.99
  • RUB0.22
  • RON4.11
  • UAH0.60
Поиск
Видео

Видео - Как происходит дозаправка в воздухе стратегических ракетоносцев

Получить короткую ссылку
62 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Video : YouTube / Минобороны России
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/0d/32020256.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201013/32020286/video-kak-proiskhodit-dozapravka-v-vozdukhe-strategicheskikh-bombardirovschikov.html

Экипажи Ту-160 и Ту-95МС провели контрольные полеты, а также осуществили один из самых сложных элементов летной подготовки.

Контрольные полеты железных птиц -  стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС - прошли в Саратовской области.

Ночная дозаправка в воздухе экипажа Ту-95МС ВКС России.
YouTube / Минобороны России
Видео - Эффектные кадры: ночная дозаправка стратегического ракетоносца в воздухе

Военные летчики подвели итоги своего летнего обучения и отработали действия в смоделированных нештатных ситуациях.

Одной из сложнейших составляющих летной подготовки является дозаправка крылатой машины в воздухе. Пилотов учат проводить эту операцию даже при крайне неблагоприятных погодных условиях. Как убеждают эти кадры, все прошло ювелирно. 

В США "вычислили" самый опасный российский боевой самолет>>>

Побывать в кабине стратегического бомбардировщика и увидеть дозаправку в воздухе можно в нашем видео.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Дозаправка, запуски ракет и воздушное патрулирование: учения российских ВВС


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Красота и мускулы: как прошел чемпионат по бодибилдингу в Казани - фото
Агрессивный миротворец: Трамп хочет вернуть американских солдат домой.
Видео - Верну тогда, не знаю когда: Трамп без устали твердит, что солдатам США пора домой
ДРАМА РУМЫНСКИХ ЦЫГАН
Бедняки и изгои: как живут в румынской глубинке цыгане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться