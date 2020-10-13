Видео - Как происходит дозаправка в воздухе стратегических ракетоносцев

Контрольные полеты железных птиц - стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС - прошли в Саратовской области.
Военные летчики подвели итоги своего летнего обучения и отработали действия в смоделированных нештатных ситуациях.
Одной из сложнейших составляющих летной подготовки является дозаправка крылатой машины в воздухе. Пилотов учат проводить эту операцию даже при крайне неблагоприятных погодных условиях. Как убеждают эти кадры, все прошло ювелирно.
В США "вычислили" самый опасный российский боевой самолет>>>
Побывать в кабине стратегического бомбардировщика и увидеть дозаправку в воздухе можно в нашем видео.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>