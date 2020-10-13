Видео - Как происходит дозаправка в воздухе стратегических ракетоносцев

Экипажи Ту-160 и Ту-95МС провели контрольные полеты, а также осуществили один из самых сложных элементов летной подготовки.

Контрольные полеты железных птиц - стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС - прошли в Саратовской области.

Военные летчики подвели итоги своего летнего обучения и отработали действия в смоделированных нештатных ситуациях.

Одной из сложнейших составляющих летной подготовки является дозаправка крылатой машины в воздухе. Пилотов учат проводить эту операцию даже при крайне неблагоприятных погодных условиях. Как убеждают эти кадры, все прошло ювелирно.

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Побывать в кабине стратегического бомбардировщика и увидеть дозаправку в воздухе можно в нашем видео.

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