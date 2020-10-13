Видео - Верну тогда, не знаю когда: Трамп без устали твердит, что солдатам США пора домой

Дональд Трамп обещал вывести американские войска из Афганистана до конца нынешнего года. Однако уже очевидно, что слова политик не сдержал, и журналисты не преминули об этом напомнить. В очередной раз свое намерение нынешний президент США подтвердил 8 октября, в Twitter.
Американские СМИ заявили, что обещания Дональда Трампа о выводе войск США из Афганистана нереалистичны и попахивают самым обыкновенным популизмом.
Ранее Трамп уже обещал "вернуть американских солдат домой" и прекратить все ненужные для США военные конфликты. Правда, за время его пребывания в Белом доме численность американского военного контингента на Ближнем Востоке нисколько не сократилась: в Афганистане, Сирии и Ираке находится 10 тысяч солдат.
"Факт вывода состоится - будем комментировать". Так на традиционном брифинге заявила представитель МИД России Мария Захарова, представляя официальную позицию внешнеполитического ведомства.
"Мы уже привыкли к тому, что на протяжении десятилетий делаются заявления, которые затем либо отменяются, либо не реализуются, либо реализуются в ином свете", - также подчеркнула она.
Называя себя миротворцем, Трамп успевает подробно рассказать, какое именно вооружение сейчас есть в американской армии. Впереди выборы, так что количество громких заявлений совсем не обязательно должно соответствовать конкретным фактам.
Подробнее о том, как президент США видит свою миссию, - в нашем видео.
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