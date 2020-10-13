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Видео - Верну тогда, не знаю когда: Трамп без устали твердит, что солдатам США пора домой

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© Video : Ruptly / Sputnik / dvids / FoX News / us department of defense / twitter.com/realDonaldTrump
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201013/32020386/video-vernu-togda-ne-znayu-kogda-trump-govorit-chto-soldatam-usa-pora-domoy.html

Считает себя миротворцем: хозяин Белого дома не оставляет намерения вернуть домой "храбрых мужчин и женщин", которые составляют американский военный контингент за рубежом. Однако сроки возвращения не проясняет.

Дональд Трамп обещал вывести американские войска из Афганистана до конца нынешнего года. Однако уже очевидно, что слова политик не сдержал, и журналисты не преминули об этом напомнить. В очередной раз свое намерение нынешний президент США подтвердил 8 октября, в Twitter.

Американские СМИ заявили, что обещания Дональда Трампа о выводе войск США из Афганистана нереалистичны и попахивают самым обыкновенным популизмом.

Ранее Трамп уже обещал "вернуть американских солдат домой" и прекратить все ненужные для США военные конфликты. Правда, за время его пребывания в Белом доме численность американского военного контингента на Ближнем Востоке нисколько не сократилась: в Афганистане, Сирии и Ираке находится 10 тысяч солдат.

"Факт вывода состоится - будем комментировать". Так на традиционном брифинге заявила представитель МИД России Мария Захарова, представляя официальную позицию внешнеполитического ведомства.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© Sputnik / Сергей Гунеев
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"Мы уже привыкли к тому, что на протяжении десятилетий делаются заявления, которые затем либо отменяются, либо не реализуются, либо реализуются в ином свете", - также подчеркнула она. 

Называя себя миротворцем, Трамп успевает подробно рассказать, какое именно вооружение сейчас есть в американской армии. Впереди выборы, так что количество громких заявлений совсем не обязательно должно соответствовать конкретным фактам. 

Подробнее о том, как президент США видит свою миссию, - в нашем видео.

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