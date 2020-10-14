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Онлайн-конференция: "Экономическое развитие Гагаузии"

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Смотрите в прямом эфире Sputnik Молдова онлайн-конференцию на тему: "Экономическое развитие Гагаузии – планирование будущего", где в частности расскажут о VI международном инвестиционном форуме Invest Gagauzia 2020, который пройдет в Комрате 23-24 октября.

В ходе онлайн-конференции глава управления внешних связей Гагаузии Виталий Влах, заместитель директора Агентства по привлечению инвестиций Олеся Коврик и первый председатель Народного Собрания Гагаузии Петр Пашалы расскажут о современной экономической политике в Гагаузии, об инвестициях, о международном сотрудничестве.

Также спикеры анонсируют основные события инвестиционного форума Invest Gagauzia 2020. В нем примут участие представители аккредитованных в Молдове посольств, иностранные партнеры, предприниматели и деловые люди из Молдовы и из-за рубежа.

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