Как кишиневцы отмечают День города

Смотрите прямую трансляцию Sputnik, как проходят праздничные мероприятия в центре молдавской столицы, организованный в честь Храмового праздника.

Кишинев отмечает в этом году свое 584-летие. День города, он же — Храмовый праздник, приурочен к 14 октября, когда православные христиане отмечают один из самых любимых в народе праздников, Покров Пресвятой Богородицы.

Пандемия внесла свои коррективы в программу мероприятий ко Дню города, которые в Кишиневе традиционно отмечаются массовыми гуляниями в центре столицы.

В этом году массовые мероприятия отменили из-за пандемии COVID-19. Однако программа, опубликованная столичной примэрией, даже после изменений оказалась достаточно обширной и разнообразной. Здесь и большое количество концертов в разных секторах молдавской столицы, и ярмарки экологической продукции, и книжные выставки, и ярмарки народных умельцев.

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