13:26 15 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.97
  • USD16.93
  • RUB0.22
  • RON4.10
  • UAH0.60
Поиск
Видео

Молдаване Крыма хотят, чтобы о них знали в Молдове

Получить короткую ссылку
12810
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/0f/32042288.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201015/32040420/moldavane-kryma-khotyat-chtoby-o-nikh-znali-v-moldove.html

Смотрите в прямом эфире Sputnik Молдова видеомост Кишинев - Симферополь на тему: "Молдавская диаспора в Крыму", где его участники говорят о том, как живут молдаване на полуострове.

В ходе мероприятия выступают председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков, председатель Федеральной национально-культурной автономии молдаван России Людмила Корсун, председатель Региональной национально-культурной автономии молдаван Республики Крым "ПЛАЙ" Сергей Ерхан, заместитель председателя Региональной национально-культурной автономии молдаван Республики Крым "ПЛАЙ" Илиона Сорочинская.

Участники, в частности, говорят об истории появления молдаван в Крыму, об исторических связях Молдовы и Крыма, о жизни молдавской диаспоры.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Еще видео

  • Онлайн-конференция: Экономическое развитие Гагаузии
    Последнее обновление: 12:01 14.10.2020
    12:01 14.10.2020

    LIVE: конференция - экономическое развитие Гагаузии

    Смотрите в прямом эфире Sputnik Молдова онлайн-конференцию на тему: "Экономическое развитие Гагаузии – планирование будущего", где в частности расскажут о VI международном инвестиционном форуме Invest Gagauzia 2020, который пройдет в Комрате 23-24 октября.

    49
  • СПУТНИК_LIVE: Сергей Лавров дает интервью российским журналистам
    Последнее обновление: 11:00 14.10.2020
    11:00 14.10.2020

    Большое интервью Сергея Лаврова радио Sputnik

    Глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров дал большое интервью российским журналистам.

    154
  • Как кишиневцы отмечают День города.
    Последнее обновление: 09:02 14.10.2020
    09:02 14.10.2020

    Как кишиневцы отмечают День города

    Смотрите, как проходят праздничные мероприятия в центре молдавской столицы, организованные в честь Храмового праздника.

    368
  • Агрессивный миротворец: Трамп хочет вернуть американских солдат домой.
    Последнее обновление: 19:01 13.10.2020
    19:01 13.10.2020

    Видео - Верну тогда, не знаю когда: Трамп без устали твердит, что солдатам США пора домой

    Считает себя миротворцем: хозяин Белого дома не оставляет намерения вернуть домой "храбрых мужчин и женщин", которые составляют американский военный контингент за рубежом. Однако сроки возвращения не проясняет.

    105

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
День города-2020.
Фото - Пандемии вопреки: в столице Молдовы отметили День города
Как кишиневцы отмечают День города.
Как кишиневцы отмечают День города
Кищинев 1812-1917 часть 2
Видео: прогулка по "ожившему" старому Кишиневу

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться