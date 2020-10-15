Молдаване Крыма хотят, чтобы о них знали в Молдове

Смотрите в прямом эфире Sputnik Молдова видеомост Кишинев - Симферополь на тему: "Молдавская диаспора в Крыму", где его участники говорят о том, как живут молдаване на полуострове.

В ходе мероприятия выступают председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков, председатель Федеральной национально-культурной автономии молдаван России Людмила Корсун, председатель Региональной национально-культурной автономии молдаван Республики Крым "ПЛАЙ" Сергей Ерхан, заместитель председателя Региональной национально-культурной автономии молдаван Республики Крым "ПЛАЙ" Илиона Сорочинская.

Участники, в частности, говорят об истории появления молдаван в Крыму, об исторических связях Молдовы и Крыма, о жизни молдавской диаспоры.

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