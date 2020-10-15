Видео - Мадуро: надеюсь, вакцинация российским препаратом в Венесуэле стартует уже весной/

Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале испытаний российской вакцины. Он выразил надежду, что к апрелю в стране может начаться массовая вакцинация населения российским препаратом.
Лидер латиноамериканской республики сообщил, что для клинических испытаний отобраны 2 тысячи добровольцев, в том числе его сын и сестра.
Сам Мадуро планирует сделать прививку во время начала массовой вакцинации.
Первыми вакцину получат медики, работники системы образования, пожилые люди и другие граждане, находящиеся в зоне риска, - подчеркнул президент Венесуэлы.
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