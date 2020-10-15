20:28 15 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.97
  • USD16.93
  • RUB0.22
  • RON4.10
  • UAH0.60
Поиск
Видео

"Верзила" взлетела на воздух: в Польше сдетонировал боеприпас времён Второй мировой

Получить короткую ссылку
104 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Video : Youtube / RT на русском
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/0f/32047190.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201015/32047250/video-verzila-vzletela-na-vozdukh-v-poland-vzorvalsya-snaryad-vremn-vtoroy-mirovoy.html

Огромная бомба времен Второй мировой войны взорвалась во время разминирования. К счастью, обошлось без жертв.

Фонтан в реке: так взорвалась "Верзила". Все произошло в порту польского города Свиноуйсьце во время разминирования.

Военный сапер в лесу возле села Яловенского района.
© Photo : Facebook / Dmitrii Vosimeric
Взрывоопасные поля: саперы обезвредили более тысячи боеприпасов времен ВОВ

Сначала планировалось, что боеприпас обезвредят путём дефлаграции. То есть, заряд взрывчатки сожгут при температуре ниже порога детонации.

Однако в результате операции что-то пошло не так.

К огромному счастью, никто не пострадал. Власти заранее эвакуировали более 750 местных жителей.

Снаряд весом более 5 тонн (что и дало ему неофициальное имя) нашли в сентябре 2019 года на дне канала, ведущего к Щецину. Предполагается, что британская авиация сбросила эту бомбу в 1945 году во время атаки на располагавшийся здесь военный порт фашистской Германии.

Как все было в реальности - смотрите в нашем видео.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Бомба в Кремле: обезврежена на месте и вывезена на ликвидацию


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
День города-2020.
Фото - Пандемии вопреки: в столице Молдовы отметили День города
В Польше бомба «Верзила» времён Второй мировой взорвалась под водой при разминировании.
"Верзила" взлетела на воздух: в Польше сдетонировал боеприпас времён Второй мировой
Кищинев 1812-1917 часть 2
Видео: прогулка по "ожившему" старому Кишиневу

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться