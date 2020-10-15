"Верзила" взлетела на воздух: в Польше сдетонировал боеприпас времён Второй мировой

Огромная бомба времен Второй мировой войны взорвалась во время разминирования. К счастью, обошлось без жертв.

Фонтан в реке: так взорвалась "Верзила". Все произошло в порту польского города Свиноуйсьце во время разминирования.

Сначала планировалось, что боеприпас обезвредят путём дефлаграции. То есть, заряд взрывчатки сожгут при температуре ниже порога детонации.

Однако в результате операции что-то пошло не так.

К огромному счастью, никто не пострадал. Власти заранее эвакуировали более 750 местных жителей.

Снаряд весом более 5 тонн (что и дало ему неофициальное имя) нашли в сентябре 2019 года на дне канала, ведущего к Щецину. Предполагается, что британская авиация сбросила эту бомбу в 1945 году во время атаки на располагавшийся здесь военный порт фашистской Германии.

Как все было в реальности - смотрите в нашем видео.

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