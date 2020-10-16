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Видео - Не останутся без ответа: МИД РФ высказался по антироссийским санкциям ЕС

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"Не выдерживают никакой критики и находятся на грани абсурда", - так официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала недавнее решение Евросоюза.

Новые санкции, которые ЕС ввел против российских чиновников в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального, Москва без ответа не оставит. Об этом на традиционном брифинге заявила представитель МИД Мария Захарова.

"О каких-либо реальных доказательствах, естественно, речи не идет. Попытки ЕС использовать авторитет Организации Объединенных Наций для прикрытия своих неблаговидных политических целей, считаем мы, абсолютно недопустимыми", - подчеркнула она.

В четверг после публикации в официальном журнале Европейский союз официально ввел санкции против шести физлиц и одной организации из России, которых в Европе считают связанными с якобы отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Меры предполагают замораживание активов фигурантов и запрет для физлиц на въезд на территорию ЕС.

Флаги ЕС на фоне здания Европейской комиссии в Брюсселе.
© AFP 2020 / EMMANUEL DUNAND
Европа дорого заплатит за новые антироссийские санкции

Официальный представитель МИД РФ призвала европейские страны вернуться в рамки международного правового поля и отказаться от курса на обострение противостояния между Россией и Западом.

"Указанные шаги, как вы понимаете, не останутся без нашей должной реакции. В очередной раз призываем ЕС вернуться в международно-правовое русло, перестать делить государства на достойные и недостойные статуса геополитического партнёра и сделать выбор в пользу стабильного и поступательного взаимодействия, а не обострения конфронтации", - сказала Захарова на брифинге.

Какие еще прозвучали заявления - подробнее в нашем видео.

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