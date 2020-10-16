Фрегат "Адмирал Григорович" и береговой комплекс "Утес" провели учения в Черном море

Фрегат "Адмирал Григорович" и береговой противокорабельный комплекс "Утес" провели совместные стрельбы.
В ходе маневров военные также задействовали системы противовоздушной обороны.
Боевые расчеты ПВО фрегата "Адмирал Григорович" обнаружили, взяли на прицел и уничтожили воздушную цель.
Ее роль сыграла ракета "Прогресс".
Подробности успешного двойного ответа, с моря и суши, на воздушную атаку "агрессора" - в нашем видео.
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