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Фрегат "Адмирал Григорович" и береговой комплекс "Утес" провели учения в Черном море

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© Ruptly
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201016/32058929/frefat-admiral-grigorovich-i-beregovoy-kompleks-ucheniya-cernoe-more.html

В акватории у берегов Крыма прошли двусторонние учения Черноморского флота по отражению ракетной атаки.

Фрегат "Адмирал Григорович" и береговой противокорабельный комплекс "Утес" провели совместные стрельбы.

Адмирал Григорович серией ракетных ударов уничтожил учебные цели на Балтике
© Ruptly
"Адмирал Григорович" ракетными ударами поразил учебные цели на Балтике

В ходе маневров военные также задействовали системы противовоздушной обороны.

Боевые расчеты ПВО фрегата "Адмирал Григорович" обнаружили, взяли на прицел и уничтожили воздушную цель.

Ее роль сыграла ракета "Прогресс".

Подробности успешного двойного ответа, с моря и суши, на воздушную атаку "агрессора"  - в нашем видео.

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