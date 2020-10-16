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Снега не будет: Кишинев получил необычный подарок от Москвы

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© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201016/32059679/snega-ne-budet-kishinev-poluchil-neobychnyy-podarok-ot-moskvy.html

В Кишинев из Москвы прибыли пять спецавтомобилей, оборудованных для уборки снега. Техника подарена молдавской столице московским государственным предприятием "Экотехпром".

Машины произведены в 2017 году, одна единица стоит порядка 1,5 миллиона леев.

Примэрия Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мэр Кишинева Ион Чебан встретился с послом России в Молдове

В ноябре 2019 года во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным кишиневский градоначльник Ион Чебан попросил изучить возможность предоставления поддержки в виде спецтехники и оборудования для текущих нужд муниципия, а также запуска нескольких инвестиционных проектов.

А в начале прошлого года в Кишинев прибыли многофункциональные коммунальные автомобили на базе грузовиков "КамАЗ". На эти цели правительство Российской Федерации выделило 100 миллионов рублей из Резервного фонда.

В столичной мэрии надеются, что российская спецтехника поможет сделать Кишинев комфортней, невзирая на погодные условия.

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