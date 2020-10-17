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Видео - Свалка авто в пустыне: как купить брошенные Bentley, Ferrari, Lamborghini

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201017/32064605/video-svalka-avto-v-pustyne-mozhno-li-kupit-broshennye-bentley-ferrari-lamborghini-.html

Тысячи люксовых автомобилей оказались на свалке в пустыне. Почему роскошные машины очутились там, смотрите на видео.

Bentley, Ferrari, Rolls Royce, Maserati, дорогие седаны Mercedes и BMW и даже электромобили Tesla - все это можно найти на огромной свалке в Шардже, недалеко от Дубаи. Здесь брошены тысячи люксовых автомобилей.

Кадры испытаний летающего автомобиля.
Youtube / Opener
Видео - Раньше ездили, теперь летают - такого автомобиля еще не было

Одни машины попали сюда после аварий, а владельцы-богачи не захотели их чинить. Другие авто были брошены бывшим жителям ОАЭ, которые из-за проблем с финансами покинули страну.

Из-за жары и пыли транспортные средства класса люкс и суперкары хотя потеряли былой лоск, но все-таки продаются. Приобрести авто-"брошенку" можно на аукционе. Разумеется, придется предложить самую высокую цену на торгах.

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