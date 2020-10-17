Видео-Доброе дело: школьница мастерит коляски для собак-инвалидов

Если в инвалидную коляску пересаживается в прошлом здоровый человек, в мире людей это считается трагедией. А как быть животным? В дикой природе инвалидность – синоним гибели.

Юная жительница Уссурийска решила помочь четвероногим: Кристина изготавливает для них инвалидные коляски. Ремеслу научилась сама, однажды заметив такое приспособление на школьной акции помощи животным.

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Решила повторить – получилось. Теперь девушка показывает собственные разработки, для этого специально завела профиль в Instagram.

Отклики посыпались тут же. Владельцы животных-инвалидов завалили Кристину заказами, но она старается не отказать никому. На каникулах школьница мастерит коляску за 2-3 дня, во время учебы процесс занимает больше времени. Сейчас девушка всерьез думает над тем, как усовершенствовать свои разработки.

О маленькой девочке с большим сердцем – наш видеосюжет.

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