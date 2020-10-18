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Видео - Вернуть святыню: собор Казанчецоц совсем скоро восстановят

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Архитектурный комплекс собора Казанчецоц в городе Шуша считается одним из его основных символов. Храм сильно пострадал от обстрелов в ходе обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

Атаке с воздуха этот храм подвергался дважды. При этом пострадали люди. Журналисты, которые приехали освещать последствия первого налета, попали под второй.

Ракетный удар по Собору в Нагорном Карабахе. Что стало со святыней?
© Sputnik
Видео - Ракетный удар по Собору в городе Шуши. Что стало со святыней?

Армянская сторона назвала произошедшее актом вандализма, и напомнила, что "нанесение ударов по религиозным объектам и памятникам культурного наследия прописано в международном праве как военное преступление, для которого не установлен срок давности".

Храмовый комплекс Святого Христа Всеспасителя (Сурб Аменапркич Казанчецоц), состоящий из церкви и колокольни, был построен в 1858—1887 годах. 

С 1980-х собор реставрировали дважды, работы проводил архитектор и строитель Володя Бабаян. Восстановление собора Казанчецоц, когда в 90-х святыня пострадала от обстрелов, заняло четыре года. На этот раз Володя Бабаян говорит, что уложится в несколько месяцев.

Полную драматизма историю храма смотрите в нашем видео. 

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