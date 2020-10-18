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Пятый выпуск нового сезона "Ты супер!"

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Тема:
Конкурс "Ты супер! - 2020" (11)
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Пятый выпуск нового сезона "Ты супер!"
Смотрите прямой эфир очередного, пятого выпуска нового сезона международного вокального проекта "Ты супер!".
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=38488836&type=mp4
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PT1S
2020-10-18T20:11Z

Смотрите прямой эфир очередного, пятого выпуска нового сезона международного вокального проекта "Ты супер!".

"Ты супер!" дарит шанс детям, оставшимся без попечения родителей, исполнить заветные мечты. Проект проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Анастасия Лисовая
© Sputnik / Виталий Белоусов
"Ты супер!": молдавская участница Анастасия Лисовая готова дойти до финала

Всего в новом сезоне принимают участие 58 конкурсантов из России, Украины, Белоруссии, Грузии, Абхазии, Киргизии, Молдовы, Азербайджана и Эстонии. Оценивают молодые дарования лидер рок-группы "Ночные Снайперы" Диана Арбенина, певец и актер Алексей Воробьев, композитор Игорь Крутой, исполнительница Елка.

Четвертый выпуск нового сезона "Ты супер!">>>

Молдову в новом сезоне вновь представляет Анастасия Лисовая. Она уже выходила на сцену "Ты супер!" в прошлом году, получив приглашение участвовать в четвертом сезоне. Юная конкурсантка выступила в первом выпуске и прошла в полуфинал, исполнив известную песню Софии Ротару "Только этого мало".

Настя Лисовая прошла в полуфинал "Ты супер!": первые эмоции конкурсантки>>>

Это не единственная исполнительница из Молдовы, которая участвует в международном проекте. Ранее на сцену "Ты супер!" выходили шестнадцатилетняя Кристина Коваленко из Чадыр-Лунгского интерната – она участвовала в первом сезоне – и восьмилетняя Анна Ерхан — воспитанница гимназии-интерната села Кэрпинень.

 А в 2017 году на конкурсе "Ты супер! Танцы" Молдову представили воспитанницы детского дома семейного типа города Бендеры Татьяна Унтилова, Ольга Шумейко и Эмилия Данич. Годом позже, во втором сезоне проекта "Ты супер!" принял участие 18-летний Максим Гнатюк из города Бельцы, который дошел до полуфинала вокального конкурса.

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Тема:
Конкурс "Ты супер! - 2020" (11)

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