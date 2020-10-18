Итоги недели в видео: самое важное из прошедших семи дней в Молдове

В видео Sputnik Молдова мы традиционно рассказываем о самых важных и ярких событиях и заявлениях минувшей семидневки.

Самые важные события и яркие заявления прошедшей семидневки в одном видео Sputnik Молдова.

"Красный код" в большинстве районов

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья обновила список районов по цветовым кодам эпидемической опасности.

"Красный код" присвоен всем районам Молдовы, кроме Хынчештского, Леовского и Сорокского, которые получили "оранжевый код". Желтых нет совсем.

В соответствии с решением комиссии, показатели распространения вируса изучаются Национальным агентством общественного здоровья и раз в 14 дней доводятся до сведения комиссии. На основании этих данных районам присваивается цветовой код. "Красный код" в здравоохранении служит основанием ввести в отдельно взятом районе страны ЧП в сфере охраны здоровья.

Заявление Додона

"Майданы" и дестабилизация в Молдове после президентских выборов невозможны без влияния геополитических игроков, цитирует РИА Новости президента РМ Игоря Додона, который изложил свою позицию в интервью агентству.

"У нас нет того протестного потенциала, что есть в Белоруссии, если его не приведут из-за рубежа, то он и не появится. Я не верю в дестабилизацию и в "майданы" без геополитической поддержки внешнего игрока. В противном случае при сильной власти в стране любая попытка дестабилизировать ситуацию ни к чему не приведет", - заявил глава государства.

Арест на зарубежную недвижимость Плахотнюка

На зарубежную недвижимость бывшего лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка на сумму более 160 миллионов леев будет наложен арест властями Румынии, Франции и Швейцарии. Как сообщили в Генеральной прокуратуре Молдовы, были представлены дополнительные доказательства, которые убедили судей в том, что Плахотнюк является фактическим выгодополучателем от установленных активов.

"Прокуратура представила достаточные доказательства, которые показывают, что бенефициарным владельцем собственности является обвиняемый, даже если вся она зарегистрирована на имя третьих лиц", - пояснили в прокуратуре.

Речь идет о виллах в Швейцарии, Франции и Румынии, пяти автомобилях и яхте, зарегистрированной в Швейцарии. Также подлежат аресту девять квартир, записанных на имя жены Плахотнюка, и четыре автомобиля, зарегистрированных в Республике Молдова.

День города прошел, несмотря на пандемию

Без традиционных шашлыков и палаток с выпивкой-закуской: празднования в честь Дня города прошли в новом формате – в каждом секторе столицы организовали отдельную развлекательную программу.

Столица отметила свое 584-летие в коронавирусных условиях по-иному. Примар Ион Чебан заранее предупредил, что превращать город в одну сплошную кухню не намерен. Власти решили показать аутентичность и красоту столицы.

Как США влияют на ситуацию в Молдове

США пытаются учить других уважать интересы, право каждого народа выбирать свою судьбу, они это право пытаются формировать через свои посольства, в том числе в Молдове, Украине и в республиках Закавказья, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва", которое в прямом эфире транслировал Sputnik.

"Считаю, что мы должны видеть картину на всех направлениях, которые окружают Российскую Федерацию, тем более в странах - ближайших союзниках РФ. Мы долгие годы жили в одном государстве. При этом, мы не должны вести себя, как ведут себя те же американцы. Они ведут себя грубо, невежливо, беспардонно. Хотя всех пытаются учить уважать интересы право каждого народа выбирать свою судьбу. Они это право пытаются формировать через свои посольства, как это было в Киеве в ходе двух майданов", - сказал Лавров.

Выборы президента-2020: началась печать бюллетеней для молдавской диаспор

В Центральной типографии Кишинева в среду началась печать бюллетеней для голосования на избирательных участках за границей в ходе президентских выборов, которые намечены на 1 ноября 2020. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Центризбирком напечатает 556 тысяч бюллетеней для избирателей, которые находятся за границей. На государственном языке 467,6 тысячи, а на русском – 88,4 тысячи.

Голосование в масках

Члены Центризбиркома согласились с рекомендацией Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья обеспечить избирателей защитными масками в день выборов, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа.

Кишинев получил отличный подарок из Москвы

В Кишинев из Москвы 16 октября прибыли пять спецавтомобилей, оборудованных для уборки снега. Техника подарена молдавской столице московским государственным предприятием "Экотехпром".

Машины произведены в 2017 году, одна единица стоит порядка 1,5 миллиона леев.

В ноябре 2019 года во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным кишиневский градоначльник Ион Чебан попросил изучить возможность предоставления поддержки в виде спецтехники и оборудования для текущих нужд муниципия, а также запуска нескольких инвестиционных проектов.

А в начале прошлого года в Кишинев прибыли многофункциональные коммунальные автомобили на базе грузовиков "КамАЗ". На эти цели правительство Российской Федерации выделило 100 миллионов рублей из Резервного фонда.

Молдова вскоре может начать производство препарата для лечения COVID-19

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям сообщило, что находится в стадии предварительных переговоров с отечественными производителями, а также с властями других стран, чтобы получить возможность выпускать "Ремдесивир" (Remdesvir) как можно скорее.

Этот препарат используется в при лечении тяжелых случаев COVID-19 в странах Европейского Союза и Соединенных Штатов.

"Молдова сможет поставлять "Ремдесивир", в том числе через местных производителей, по формуле, установленной основным производителем. Это означает, прежде всего, предоставление этого препарата в очень короткие сроки: когда требуется - продукт в наличии. Второй аспект - доступность, то есть цена будет минимальной при условии, что производители не будут нести расходы на транспортировку и логистику", - заявил в эфире одного из телеканалов директор агентства Еремей Присяжнюк.

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