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"ЭКСПЕРТИЗА": о жизни и перспективах молдавской диаспоры

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Эту тему в сегодняшнем выпуске программы журналист Андрей Петрик обсуждает с доктором географических наук, исследователем Института Региональной Географии из Лейбница Дорином Лозовану.

Что такое молдавская диаспора, каков у Молдовы миграционный исторический опыт, как формировались на протяжении сотен лет молдавские диаспоры, как они сохраняют идентичность, как живется нашим соотечественникам далеко от родного края, каким процессам интеграции и ассимиляции они подвергаются?

Об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске программы "Экспертиза" беседует журналист Андрей Петрик с доктором географических наук, исследователем Института Региональной Географии из Лейбница Дорином Лозовану.

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