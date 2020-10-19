Фото - Из дома ни ногой: в Париже введен комендантский час

Запрет вступил в силу в ряде городов Франции 17 октября. О введении такой меры накануне объявил президент страны Эммануэль Макрон.

На фоне второй волны эпидемии коронавируса комендантский час действует в Париже, Лилле, Гренобле, Лионе, Марселе, Руане, Сент-Этьене, Монпелье, Тулузе (все они входят в "зону максимальной опасности" по COVID-19).

С 21.00 (22.00 по кишиневскому времени) до 06.00 (07.00 по Кишиневу) гражданам запрещено выходить из дома. За нарушение запрета предусмотрен штраф. Такой режим будет действовать как минимум четыре недели.

Власти Франции не исключают, что меры могут быть продлены до конца ноября.

Ранее министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что комендантский час обойдется казне в миллиард евро. Он привел и другие цифры.

"Если бы мы пошли по пути локальной самоизоляции в зонах, где вирус активно циркулирует, издержки составили бы 5 миллиардов евро. Если бы у нас снова была глобальная самоизоляция, издержки составили бы - в зависимости от реакции экономического мира - от 15 до 20 миллиардов евро в месяц", - отметил Брюно Ле Мэр.

Как живет Франция при комендантском часе - в нашей фотоподборке.

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