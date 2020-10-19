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Видео - В родную стихию: модернизированный фрегат "Маршал Шапошников" вышел в море

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Военный корабль отправился из Владивостока на ходовые испытания в Японское море. Из акватории "Дальзавода" на внешний рейд судно вывели буксиры, после чего фрегат дал полный ход.

"В море экипаж совместно со сдаточной командой проверит работу силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, обнаружения и навигации", -  рассказал представитель пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

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© Video : Минобороны РФ
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"Маршал Шапошников" - большой противолодочный корабль проекта 1 155, названный в честь Маршала Советского Союза Бориса Шапошникова. 

Фрегат нуждался в серьезной модернизации, так как был заложен в 1983 году. На базе Центра судоремонта "Дальзавод" во Владивостоке на корабле отремонтировали донно-забортную арматуру и корпусные конструкции. "Маршала Шапошникова" усилили ударным ракетным оружием, комплексами "Калибр" и "Уран". В рамках модернизации были демонтированы и вновь изготовлены более 20% надстройки корабля.

Планируется, что фрегат вернется в состав Тихоокеанского флота до конца года.

Как сейчас выглядит красавец-корабль - в нашем видео.

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