Видео - В родную стихию: модернизированный фрегат "Маршал Шапошников" вышел в море

"В море экипаж совместно со сдаточной командой проверит работу силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, обнаружения и навигации", - рассказал представитель пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
"Маршал Шапошников" - большой противолодочный корабль проекта 1 155, названный в честь Маршала Советского Союза Бориса Шапошникова.
Фрегат нуждался в серьезной модернизации, так как был заложен в 1983 году. На базе Центра судоремонта "Дальзавод" во Владивостоке на корабле отремонтировали донно-забортную арматуру и корпусные конструкции. "Маршала Шапошникова" усилили ударным ракетным оружием, комплексами "Калибр" и "Уран". В рамках модернизации были демонтированы и вновь изготовлены более 20% надстройки корабля.
Планируется, что фрегат вернется в состав Тихоокеанского флота до конца года.
Как сейчас выглядит красавец-корабль - в нашем видео.
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