"Партизанский марш": как прошла акция протеста в Минске

Белорусская оппозиция в воскресенье традиционно проводит масштабные акции протеста.
Многотысячная толпа протестующих заполнила в районе универмага "Беларусь" весь проспект, включая тротуар и проезжую часть, движение транспорта по ней не осуществлялось.
Милиция подтвердила, что силовики несколько раз стреляли в воздух резиновыми пулями, так как демонстранты бросали в них камни. До этого белорусские правоохранители призывали участников несанкционированной акции оппозиции на Партизанском проспекте в Минске разойтись.
Число задержанных превысило две сотни человек.
Смотрите на видео, как прошла акция в Минске.
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