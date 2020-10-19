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"Партизанский марш": как прошла акция протеста в Минске

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Манифестация в столице Белоруссии изменила традиционный маршрут. На сей раз участники акции солидарности собрались не у стелы "Минск – город-герой", а на Партизанском проспекте.

Белорусская оппозиция в воскресенье традиционно проводит масштабные акции протеста. 

Сотрудники правоохранительных органов и участники акции протеста в Минске
© Sputnik / Viktor Tolochko
В столице Белоруссии прошла несанкционированная акция оппозиции

Многотысячная толпа протестующих заполнила в районе универмага "Беларусь" весь проспект, включая тротуар и проезжую часть, движение транспорта по ней не осуществлялось.

Милиция подтвердила, что силовики несколько раз стреляли в воздух резиновыми пулями, так как демонстранты бросали в них камни. До этого  белорусские правоохранители призывали участников несанкционированной акции оппозиции на Партизанском проспекте в Минске разойтись.

Число задержанных превысило две сотни человек.

Смотрите на видео, как прошла акция в Минске.

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