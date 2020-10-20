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Видео - Безмозглое, бессмертное, но прожорливое существо

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У этого организма нет рта, желудка и глаз, но он способен обнаружить и переварить пищу. Подробности смотрите в видео Sputnik.

Одноклеточный организм, известный науке под названием physarum polycephalum ("многоголовая слизь"), способен передвигаться, искать пищу, лечить самого себя и выходить из лабиринтов. При этом амеба не имеет ножек, крыльев или отростков, что не мешает ему передвигаться со скоростью четыре сантиметра в час. Несмотря на то, что существо не имеет мозга, оно способно учиться и передавать знания при встрече с сородичем. А если разрезать каплю пополам, она восстановит себя.  В 2016 году ученые выяснили, что организм обладает подобием интеллекта, с помощью которого амеба  может решать простейшие задачи, например, находить выход из лабиринта.

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