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Видео - Самые рисковые подводники: секс, коронавирус и база США

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© Video : Ruptly / Youtube / Royal Navy (архив) / Department of Defense / dailymail.co.uk /twitter.com/faliqfahmie
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/14/32088309.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201020/32088322/sex-narkotiki-i-koronavirus.html

Более четверти экипажа атомной подводной лодки HMS Vigilant Королевского военно-морского флота Великобритании заразились коронавирусом, когда субмарина находилась на ремонте на американской базе ВМС США Кингс-бей в штате Джорджия.

В результате служебной проверки выяснилось, что моряки проигнорировали приказ оставаться на территории военно-морской базы и отправились кутить в местные бары и стриптиз-клубы. В результате COVID-19 был обнаружен у 35 членов экипажа, включая офицеров.

Субмарина HMS Vigilant в народе получила прозвище "HMS Секс и кокаин", так как ранее экипаж подлодки уже попадал в скандальные истории, в которых были замешаны наркотики и неуставные отношения внутри коллектива между женщинами и мужчинами. Подробнее - смотрите в видео.

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