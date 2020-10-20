Видео - Перехват на рассвете: "нарушителя" принудили к посадке

https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/14/32094301.jpg
Sputnik Молдова
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
https://ru.sputnik.md/video/20201020/32094347/video-perekhvat-na-rassvete-narushitelya-prinudili-k-posadke.html
Боевые экипажи смешанного авиаполка Тихоокеанского флота были задействованы в ночных учениях на Камчатке.
В воздушное пространство России незаконно проник самолет: на рассвете в воздух поднялись самолеты-перехватчики. Морские летчики визуально обнаружили нарушителя, вышли с ним на радиосвязь и выдвинули требование следовать за ними.
Указания выполнены не были, и воздушное судно маневрами вынудили подчиниться.
©
Video : YouTube / Минобороны России
Таким был сценарий учений, которые прошли на Камчатке. С заданием успешно спаравился экипаж высотного истребителя-перехватчика МиГ-31БМ отдельного смешанного авиационного полка Тихоокеанского флота.
А самолет МиГ-31 имитировал на большой высоте проникновение в воздушное пространство России.
Взлет истребителя на сопровождение "нарушителя" осуществлялись с аэродрома Елизово. Как проходили учения - в нашем видео.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova