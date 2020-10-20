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Видео - Перехват на рассвете: "нарушителя" принудили к посадке

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© Video : YouTube / Минобороны России
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/14/32094301.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201020/32094347/video-perekhvat-na-rassvete-narushitelya-prinudili-k-posadke.html

Боевые экипажи смешанного авиаполка Тихоокеанского флота были задействованы в ночных учениях на Камчатке.

В воздушное пространство России незаконно проник самолет: на рассвете в воздух поднялись самолеты-перехватчики. Морские летчики визуально обнаружили нарушителя, вышли с ним на радиосвязь и выдвинули требование следовать за ними.

Указания выполнены не были, и воздушное судно маневрами вынудили подчиниться.

Нештатные ситуации и дозаправка в воздухе: экипажи Ту-160 и Ту-95МС провели контрольные полеты.
© Video : YouTube / Минобороны России
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Таким был сценарий учений, которые прошли на Камчатке. С заданием успешно спаравился экипаж высотного истребителя-перехватчика МиГ-31БМ отдельного смешанного авиационного полка Тихоокеанского флота.

А самолет МиГ-31 имитировал на большой высоте проникновение в воздушное пространство России.

Взлет истребителя на сопровождение "нарушителя" осуществлялись с аэродрома Елизово. Как проходили учения - в нашем видео.

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