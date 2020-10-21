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Видео - Лавров призвал ООН не допустить обострения ситуации вокруг Персидского залива

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201021/32108469/video-lavrov-prizval-oon-ne-dopustit-obostreniya-situatsii-v-persidskom-zalive.html

Положение в регионе по-прежнему шаткое – об этом заявил глава российского дипведомства на видеоконференции Совета безопасности ООН.

По словам российского министра, в начале 2020 года возникла реальная опасность начала крупномасштабной войны в зоне Персидского залива. Впрочем, несмотря на то, что наихудшего сценария удалось избежать, "причин для самоуспокоения не наблюдается", подчеркнул Сергей Лавров.

Ситуация в районе Персидского залива по-прежнему остается шаткой, и в любой момент может пойти по опасному и непредсказуемому сценарию, заявил глава российского МИД.

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© Sputnik / Сергей Гунеев
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В своей речи Лавров призвал отказаться от политики давления, подозрений и взаимных упреков между странами, а также отбросить практику провокаций, шантажа и демонизации какой-либо из сторон, не прибегать к использованию санкций, давления и ультиматумов.

При этом российская сторона пообещала оказать содействие в рамках диалога со всеми партнерами.

Глава МИД РФ предложил дополнительно пригласить к реализации плана безопасности в регионе пятерку постоянных членов СБ ООН, Лигу арабских государств, Организацию исламского сотрудничества и другие заинтересованные стороны.

Однако ранее российскую концепцию коллективной безопасности, представленную в Организации Объединенных Наций, отвергла постпред США при ООН Келли Крафт, заявив, что "международному сообществу не нужен еще один механизм обеспечения безопасности в Заливе".

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