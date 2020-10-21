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Выборы президента Молдовы. Какой сюрприз готовят США Кишиневу

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© Ruptly / RT
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201021/32113019/vybory-prezidenta-moldovy-kakoy-syurpriz-gotovyat-usa-kishinevu.html

США припасли революционный сценарий для Молдовы после президентских выборов, которые пройдут в стране 1 ноября. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

По словам главы СВР, действующий лидер Молдовы Игорь Додон не устраивает США, так как выступает за “конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией”.

Кандидаты в президенты Молдовы 2020.
© Sputnik / Moldova
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Нарышкин подчеркнул, что Госдеп США уже предписал своему посольству в Кишиневе “заранее настраивать оппозицию на организацию массовых протестных акций” на случай, если Додона переизберут.

В президентских выборах помимо действующего президента примут участие еще семь кандидатов.

Главным соперником Додона считается лидер оппозиционной партии “Действие и солидарность” Майя Санду, известная своей прозападной позицией.

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