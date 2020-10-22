Видео - Он – профессиональный "внук": в клинике Новосибирска ввели новую должность

Этот человек на видео признается, что нашел для себя работу мечты, как проходят будни профессионального "внука" - в нашем видео.

Поможет, принесет стакан воды, прочитает стихи: Геннадий – уникальный работник одной из новосибирских клиник.

Он – профессиональный "внук". Дело в том, что в клинику пожилые пациенты часто приезжают одни. И весь период лечения они лишены внимания родных и близких. А Геннадий помогает им почувствовать внимание и заботу.

Утром – встречает, днем – общается, помогает. Сами пациенты говорят, что общение с таким "внуком" помогает забыть о болезни, отогнать тяжелые мысли. Кто-то из пожилых плохо видит, кто-то - глуховат. Но в компании "внука" эти трудности не кажутся такими глобальными.

Сам Геннадий признается, что нашел для себя работу мечты. Молодой человек часто трудился волонтером, потому что помощь людям считает очень важной.

Как проходят будни профессионального "внука" - в нашем видео.

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