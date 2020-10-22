Видео - Российские истребители "прогнали" американские бомбардировщики

Все полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Российские истребители Миг-31 и Су-35 не допустили нарушения государственной границы над Беринговым морем. Видео опубликовал телеканал "Звезда".

Самолеты из состава дежурных частей по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа были подняты в воздух для опознания воздушных целей. Оказалось, что это два стратегических бомбардировщика B-1В ВВС США, которые летели над нейтральными водами Берингова моря.

"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты истребители МиГ-31 и Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Истребители сопровождали их на безопасном расстоянии до тех пор, пока бомбардировщики не развернулись от российской границы. Затем российские самолеты вернулись на аэродром.

Их полет выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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