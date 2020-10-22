Взялись за старое: Нацразведка США обвинила Россию в попытке вмешаться в выборы

Директор Национальной разведки США обвинил Россию и Иран в попытке вмешаться в президентские выборы.
По версии Джона Рэтклиффа, в руки Москвы и Тегерана якобы попала информация о регистрации американских избирателей, которую они могут использовать, чтобы "посеять хаос и подорвать доверие к выборам".
Российским вмешательством демократы попытались оправдать проигрыш Хиллари Клинтон Дональду Трампу на выборах 2016 года.
Москва многократно отрицала подобные обвинения, называя их безосновательными. Как Россия отреагировала на последнее заявление Рэтклиффа - смотри в нашем видео.
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