Якобы произошла утечка информации о регистрации американских избирателей, которую они могут использовать, чтобы "посеять хаос и подорвать доверие к выборам".

Директор Национальной разведки США обвинил Россию и Иран в попытке вмешаться в президентские выборы.

По версии Джона Рэтклиффа, в руки Москвы и Тегерана якобы попала информация о регистрации американских избирателей, которую они могут использовать, чтобы "посеять хаос и подорвать доверие к выборам".

В так называемом вмешательстве Россию и Иран американцы обвиняют не первый раз, вновь и вновь не предоставляя никаких доказательств.

Российским вмешательством демократы попытались оправдать проигрыш Хиллари Клинтон Дональду Трампу на выборах 2016 года.

Москва многократно отрицала подобные обвинения, называя их безосновательными. Как Россия отреагировала на последнее заявление Рэтклиффа - смотри в нашем видео.

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