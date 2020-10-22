Первый концерт перед публикой вновь состоялся в Органном зале в Кишиневе - видео

В зале столичного Органного зала состоялся концерт "Музыка барокко" с участием Национального камерного оркестра под управлением дирижера Кристиана Флори.
Насладиться гармонией звуков пришли десятки зрителей.
Присутствующие заявили, что давно желали вживую посетить такого рода праздник искусства, а улыбку и хорошее настроение невозможно скрыть даже за защитными масками.
Тот факт, что публика должна была соблюдать социальную дистанцию и другие меры, введенные властями, не заставила ее отказаться от участия в долгожданном событии.
Во время концерта зрители воздали должное исполнительскому мастерству нескольких известных музыкантов: Татьяны Костюк, Иона Негурэ, Ольги Юхно.
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