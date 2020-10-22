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Первый концерт перед публикой вновь состоялся в Органном зале в Кишиневе - видео

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (2172)
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Sputnik Молдова
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После полугода ограничений из-за пандемии коронавируса нового типа на сцене столичного Органного зала состоялся первый полноценный музыкальный вечер - с исполнителями и зрителями.

В зале столичного Органного зала состоялся концерт "Музыка барокко" с участием Национального камерного оркестра под управлением дирижера Кристиана Флори.

Насладиться гармонией звуков пришли десятки зрителей.

Присутствующие заявили, что давно желали вживую посетить такого рода праздник искусства, а улыбку и хорошее настроение невозможно скрыть даже за защитными масками.

Тот факт, что публика должна была соблюдать социальную дистанцию ​​и другие меры, введенные властями, не заставила ее отказаться от участия в долгожданном событии.

Во время концерта зрители воздали должное исполнительскому мастерству нескольких известных музыкантов: Татьяны Костюк, Иона Негурэ, Ольги Юхно.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2172)

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