Международный инвестиционный форум Invest Gagauzia-2020 проходит в Комрате

Смотрите в онлайн-трансляции Sputnik Молдова, как проходит работа VI международного инвестиционного форума Invest Gagauzia-2020.

В Комрате стартовал VI международный инвестиционный форум Invest Gagauzia-2020. В нем примут участие делегации из России, Турции, Румынии, Беларуси, Италии и других стран.

В программе Форума запланирована пленарная часть, работа в секциях, встречи представителей бизнеса в формате B2B. В ходе Invest Gagauzia-2020 ожидается подписание ряда меморандумов о сотрудничестве, среди них – соглашение о поставке в Гагаузию электробусов.

На открытии Invest Gagauzia-2020 с приветственным словом выступит башкан Гагаузии Ирина Влах. Ожидается участие премьера Иона Кику и других представителей правительства.

Основная тема дискуссий на официальном открытии форума — новые вызовы и модели экономического сотрудничества в условиях пандемии COVID-19, инвестиционные возможности и перспективы развития региона, меры улучшения делового климата и привлечения инвестиций.

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