Видео - Владимир Путин об обвинениях Запада: меня это не колышет

Путин заявил, что не в первый раз сталкивается с агрессивными выпадами против него, поэтому уже давно не обращает на них внимания.
Президент России рассказал, что нападки на него начались еще в 2000-х годах, когда в стране велась активная борьба с терроризмом и бандитизмом на Кавказе, и именно тогда он научился относиться к ним спокойно.
"Как меня только не изображали: и с клыками, и так, и сяк, во всяких ракурсах. Так что - меня это не колышет. Это когда-то, безусловно, должно закончиться, и я отдаю себе в этом отчет прекрасно" - отметил Путин.
Также российский лидер высказался на тему изменений в Конституции и выразил уверенность в том, что все поправки направлены не на то, чтобы дать возможность переизбираться нынешнему главе государства на новые сроки, а чтобы укрепить суверенитет России в долгосрочной перспективе.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>