Видео - Владимир Путин об обвинениях Запада: меня это не колышет

Во время выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" российский лидер рассказал, что он думает о выпадах из США и Европы в свой адрес.

Путин заявил, что не в первый раз сталкивается с агрессивными выпадами против него, поэтому уже давно не обращает на них внимания.

Президент России рассказал, что нападки на него начались еще в 2000-х годах, когда в стране велась активная борьба с терроризмом и бандитизмом на Кавказе, и именно тогда он научился относиться к ним спокойно.

"Как меня только не изображали: и с клыками, и так, и сяк, во всяких ракурсах. Так что - меня это не колышет. Это когда-то, безусловно, должно закончиться, и я отдаю себе в этом отчет прекрасно" - отметил Путин.

Также российский лидер высказался на тему изменений в Конституции и выразил уверенность в том, что все поправки направлены не на то, чтобы дать возможность переизбираться нынешнему главе государства на новые сроки, а чтобы укрепить суверенитет России в долгосрочной перспективе.

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