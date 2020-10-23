Видео - Как Москва отреагировала на предвыборные дебаты в США

Кандидаты встретились в Нэшвилле, Теннесси. Более полутора часов шло обсуждение коронавируса и внутренней политики США, но в итоге оппоненты не смогли сдержаться и все равно обменялись взаимными обвинениями в связях с Россией.

Байден традиционно рассказал о предполагаемом вмешательстве Москвы в предыдущие выборы президента, на которых победу одержал Трамп. Это по-прежнему "коронная тема" демократов, хотя доказать что-либо с 2016 года и до сего времени они так и не смогли.

А Трамп выдвинул контробвинение бывшему вице-президенту США.

"Джо получил 3,5 миллиона долларов от России, они пришли через Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы. Ты получил 3,5 миллиона долларов, твоя семья получила 3,5 миллиона долларов. Когда-нибудь тебе придется объяснить это", – заявил Трамп во время дебатов.

Речь идет о докладе республиканцев, в котором они утверждают, что сын кандидата в президенты - Хантер Байден получал деньги от иностранных граждан. Байден-старший, конечно же, все обвинения Трампа отверг.

В Москве подобное "соревнование в большей нелюбви к России" встретили без удивления - оно уже давно стало привычной темой во время любых избирательных процессов в США и ничего кроме сожаления вызвать не может.

Чем ближе выборы, тем более отчаянно кандидаты разыгрывают карту "вмешательства России".

Ну а кто победит в этом соревновании станет известно уже совсем скоро - 3 ноября.

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