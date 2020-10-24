"Конфликт в худшем варианте": Путин о Нагорном Карабахе

По словам российского президента, давшего оценку событиям в зоне противостояния, главная трагедия - гибель людей.

Потери несут и Азербайджан, и Армения.

"По нашим данным, с обеих сторон более двух тысяч погибших уже, с одной стороны и другой. Общее число погибших приближается уже к пяти тысячам ", — пояснил российский лидер, выступая перед участниками дискуссионного клуба Валдай.

В сложившейся ситуации России прилагает все усилия, чтобы Армения и Азербайджан преодолели карабахский кризис.

"Лично президент Путин делает все возможное для того, чтобы вывести обе страны и своих коллег в обеих столицах на политико-дипломатические мирное урегулирование", — отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что Россия дорожит дружбой с обеими странами.

Почему же стороны конфликта постоянно срывают режим перемирия и сможет ли Москва остановить войну в непризнанной НКР - смотри в нашем видео.

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