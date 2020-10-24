Новинка от Apple не вызвала ажиотажа среди покупателей

Продажи iPhone 12 стартовали, но длинных очередей, как за предыдущими "горячими яблочными пирожками", у магазинов Apple нет.

Свежим флагманом производитель дебютирует в облаcти технологии 5G. Тем не менее, его запуск сильно контрастирует с предыдущими.

Только ли пандемия всему виной?

Эксперты, которым по определению следует быть "злыми", уже отметили у новинки ряд недостатков, в первую очередь - слабый аккумулятор.

Специалисты также отмечают не очень выигрышное соотношение "цена-качество" в маркетинговой политике Apple.

В России продажи iPhone 12 стартовали в пятницу. Наибольшим интересом со стороны покупателей пользуются гаджеты в новом цвете "тихоокеанский синий".

Другие подробности - в нашем видео.

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