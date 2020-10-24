Новинка от Apple не вызвала ажиотажа среди покупателей

Свежим флагманом производитель дебютирует в облаcти технологии 5G. Тем не менее, его запуск сильно контрастирует с предыдущими.
Только ли пандемия всему виной?
Эксперты, которым по определению следует быть "злыми", уже отметили у новинки ряд недостатков, в первую очередь - слабый аккумулятор.
Специалисты также отмечают не очень выигрышное соотношение "цена-качество" в маркетинговой политике Apple.
В России продажи iPhone 12 стартовали в пятницу. Наибольшим интересом со стороны покупателей пользуются гаджеты в новом цвете "тихоокеанский синий".
Другие подробности - в нашем видео.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>