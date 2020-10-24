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В Польше вспыхнули беспорядки из-за фактического запрета на аборты

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© AFP 2020 / Wojtek Radwanski
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201024/32150051/poland-aborty-zapret-prtesty.html

В Польше Конституционный суд опубликовал разъяснения по закону об абортах, тем самым отменив положение закона 1993 года.

Оно позволяло искусственное прерывание беременности при серьезной и необратимой инвалидности плода, а это - 98 процентов всех обращений.

Митингующие, архивное фото
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
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Часть политиков посчитала это узаконенной евгеникой и потребовала аборты запретить. Противники такого решения, которых не остановили даже коронавирусные ограничения, выразили свое недовольство у здания суда. Затем они прошли к зданию правящей в Польше партии "Закон и справедливость" и к дому ее лидера, вице-премьера Ярослава Качиньского.

Там и произошли стычки с полицией с применением слезоточивого газа. 

Подробности - в нашей фотоленте.

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