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"Ты супер!", полуфинал четвертого сезона: выступление и самооценка Анастасии Лисовой

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Sputnik Молдова
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Сегодня определились имена тех участников, которые прошли в решающую стадию масштабного телевизионного музыкального проекта с участием детей, оставшихся без попечения родителей.

Конкурс организует уже четвертый год подряд телеканал НТВ совместно с международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Среди 58 конкурсантов из 9 стран в этом сезоне вновь была представительница Молдовы Настя Лисовая.

“Ты супер!” - Анастасия Лисовая
© Sputnik
Настя Лисовая прошла в полуфинал "Ты супер!": первые эмоции конкурсантки

Исполняя хит, которым в свое время покорил публику Эдуард Хиль, юная артистка выглядела как Снежная королева. Ее шарм и уверенность в себе покорили публику и жюри. Вот только с вокалом немного не заладилось.

"Я налажала... Во втором и первом куплете спела не ты ноты", - самокритично заметила она.

Отметив выдержку Насти, корреспондент Sputnik Анна Неделько предложила ей передать привет Молдове, которая "очень сильно за тебя болеет, переживает и наверняка хочет, чтобы в следующем году ты снова была здесь, на проекте "Ты супер!".

Что Настя с удовольствием сделала.

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