19:15 25 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.17
  • USD17.05
  • RUB0.22
  • RON4.14
  • UAH0.60
Поиск
LIVE:
Видео

"Ты супер!": полуфинал четвертого сезона

Получить короткую ссылку
3 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
НТВ
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/19/32158710.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201025/32157726/ty-super-polufinal-chetvertogo-sezona.html
"Ты супер!": полуфинал четвертого сезона
Сегодня определятся имена тех участников, которые пройдут в решающую стадию масштабного телевизионного музыкального проекта с участием детей, оставшихся без попечения родителей.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=36499712&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/19/32158710.jpg
https://cdn2.img.sputnik.md/i/thumbnail/background_4x3.jpg
https://cdn2.img.sputnik.md/i/thumbnail/background_1x1.jpg
PT1S
2020-10-25T19:10Z

Сегодня определятся имена тех участников, которые пройдут в решающую стадию масштабного телевизионного музыкального проекта с участием детей, оставшихся без попечения родителей.

Итак, предпоследний шаг к подножию Олимпа..

"Ты супер!" дарит шанс детям, оставшимся без попечения родителей, исполнить заветные мечты.

Анастасия Лисовая
© Sputnik / Евгений Одиноков
Видео: секреты четвертого сезона шоу "Ты супер!": новые возможности и сюрпризы

Конкурс проводится уже четвертый год подряд телеканал НТВ совместно с международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Всего в новом сезоне принимают участие 58 конкурсантов из России, Украины, Белоруссии, Грузии, Абхазии, Киргизии, Молдовы, Азербайджана и Эстонии. Оценивают молодые дарования лидер рок-группы "Ночные Снайперы" Диана Арбенина, певец и актер Алексей Воробьев, композитор Игорь Крутой, исполнительница Елка.

В эфир с начала осени было выпущено уже пять записей конкурсных передач.

Анастасия Лисовая
© Sputnik / Виталий Белоусов
"Ты супер!": молдавская участница Анастасия Лисовая готова дойти до финала
Пятый выпуск нового сезона "Ты супер!" >>>

Молдову в новом сезоне вновь представляет Анастасия Лисовая. Она уже выходила на сцену "Ты супер!" в прошлом году, получив приглашение участвовать в четвертом сезоне. Юная конкурсантка выступила в первом выпуске и прошла в полуфинал, исполнив известную песню Софии Ротару "Только этого мало".

Настя Лисовая прошла в полуфинал "Ты супер!": первые эмоции конкурсантки >>>

Это не единственная исполнительница из Молдовы, которая вошла в список участников международного проекта. В прошлые годы на сцену "Ты супер!" выходили шестнадцатилетняя Кристина Коваленко из Чадыр-Лунгского интерната – она участвовала в первом сезоне – и восьмилетняя Анна Ерхан — воспитанница гимназии-интерната села Кэрпинень.

 А в 2017 году на конкурсе "Ты супер! Танцы" Молдову представили воспитанницы детского дома семейного типа города Бендеры Татьяна Унтилова, Ольга Шумейко и Эмилия Данич. Годом позже, во втором сезоне проекта "Ты супер!" принял участие 18-летний Максим Гнатюк из города Бельцы, который дошел до полуфинала вокального конкурса.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Первый выпуск четвертого сезона "Ты супер!"
LIVE: второй выпуск четвертого сезона проекта "Ты супер!"
Вышел очередной выпуск шоу-конкурса "Ты супер!"
Трансляция завершена: песенный конкурс "Ты супер!"
Четвертый выпуск нового сезона "Ты супер!"


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Высокий градус недовольства.
В Польше вспыхнули беспорядки из-за фактического запрета на аборты
Протесты в Неаполе из-за коронавируса.
Протесты в Неаполе из-за жестких противоэпидемических мер
Расходы кандидатов в президенты на предвыборную кампанию
Рейтинг затрат кандидатов в президенты на кампанию

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться