"Ты супер!": полуфинал четвертого сезона

Сегодня определятся имена тех участников, которые пройдут в решающую стадию масштабного телевизионного музыкального проекта с участием детей, оставшихся без попечения родителей.

Итак, предпоследний шаг к подножию Олимпа..

"Ты супер!" дарит шанс детям, оставшимся без попечения родителей, исполнить заветные мечты.

Конкурс проводится уже четвертый год подряд телеканал НТВ совместно с международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Всего в новом сезоне принимают участие 58 конкурсантов из России, Украины, Белоруссии, Грузии, Абхазии, Киргизии, Молдовы, Азербайджана и Эстонии. Оценивают молодые дарования лидер рок-группы "Ночные Снайперы" Диана Арбенина, певец и актер Алексей Воробьев, композитор Игорь Крутой, исполнительница Елка.

В эфир с начала осени было выпущено уже пять записей конкурсных передач.

Молдову в новом сезоне вновь представляет Анастасия Лисовая. Она уже выходила на сцену "Ты супер!" в прошлом году, получив приглашение участвовать в четвертом сезоне. Юная конкурсантка выступила в первом выпуске и прошла в полуфинал, исполнив известную песню Софии Ротару "Только этого мало".

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Это не единственная исполнительница из Молдовы, которая вошла в список участников международного проекта. В прошлые годы на сцену "Ты супер!" выходили шестнадцатилетняя Кристина Коваленко из Чадыр-Лунгского интерната – она участвовала в первом сезоне – и восьмилетняя Анна Ерхан — воспитанница гимназии-интерната села Кэрпинень.

А в 2017 году на конкурсе "Ты супер! Танцы" Молдову представили воспитанницы детского дома семейного типа города Бендеры Татьяна Унтилова, Ольга Шумейко и Эмилия Данич. Годом позже, во втором сезоне проекта "Ты супер!" принял участие 18-летний Максим Гнатюк из города Бельцы, который дошел до полуфинала вокального конкурса.

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